Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Projektit Infra

Kävyn muotoisen vesitornin rakennustyöt alkavat Klaukkalassa

Kokonaisurakka kilpailutettiin avoimena tarjouskilpailuna.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 7. elokuuta 2025, 16:02
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kävyn muotoisen vesitornin rakennustyöt alkavat Klaukkalassa
Havainnekuva: Arkkitehti Risto Ala-aho, FCG Finnish Consulting Group

Nurmijärven Klaukkalassa alkavat uuden vesitornin rakennustyöt perjantaina 8. elokuuta. Pääurakoitsijana toimii Skanska Infra. Uusi vesitorni valmistuu arviolta vuoden 2027 alussa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kävyn muotoisen vesitornin rakennustyöt alkavat Klaukkalassa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset