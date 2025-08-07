Kävyn muotoisen vesitornin rakennustyöt alkavat Klaukkalassa
Kokonaisurakka kilpailutettiin avoimena tarjouskilpailuna.
Nurmijärven Klaukkalassa alkavat uuden vesitornin rakennustyöt perjantaina 8. elokuuta. Pääurakoitsijana toimii Skanska Infra. Uusi vesitorni valmistuu arviolta vuoden 2027 alussa.
