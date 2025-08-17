Muistokirjoitus: Teuvo Majamäki Majamäki teki pitkän uran rautatiealan rakennusmestarina.

Rakennusmestari Teuvo Majamäki menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen 4.5.2025 Vantaalla. Hän oli syntynyt 5.12.1942 Mäntässä.

Teuvo valmistui rakennusmestariksi Tampereen teknillisestä oppilaitoksesta tie- ja vesirakennuksen opintosuunnalta 1974.

Ennen opintojaan hän ehti olla muun muassa YK:n rauhanturvajoukoissa Kyproksella 1964-65, josta hänelle myönnettiin YK-mitali. Sotilasarvoltaan Teuvo oli ylikersantti.

Pitkä työura mestarina alkoi vuonna 1974 Helsingissä VR:n Etelä-Suomen ratakeskuksessa. Hän eteni eri tehtävien kautta pian toimintayksikön vastaavaksi mestariksi, työkonerakennusmestariksi, Etelä-Suomen toimialapäälliköksi ja vuonna 2002 koko rataverkon valtakunnalliseksi toimialapäälliköksi.

Teuvo toimi myös työn ohella kouluttajana 30 vuotta VR:n koulutuskeskuksessa. Työnantaja myönsi hänelle VR-Rata Oy:n arvostetun Ratajätkä-patsaan vuonna 2010, eläkkeelle hän jäi 2011.

Teuvon mieluisia harrastuksia olivat metsästys ja kuntoliikunta. Hän piti harrastuksenaan myös yhdistys- sekä järjestötoimintaa. Viime vuonna hänelle tuli 50 vuotta täyteen RKL:n jäsenenä. Hän oli VRR/Rautatiealan Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n puheenjohtaja 1981–2006 ja kunniapuheenjohtaja 2006-2025. Teuvo oli myös VRL:n ja VRT:n hallituksissa 1978-2002.

RKL:n hallituksessa hän toimi jäsenenä/varajäsenenä 1986-2001. RKL:n Vaikuttajamestariksi hänet nimettiin 2015.

Teuvo oli koko työyhteisön ja yhdistyskollegojen keskuudessa pidetty ja arvostettu työtoveri. Teuvoa jäivät kaipaamaan läheiset neljä lasta perheineen sekä laaja ystäväpiiri.

Kirjoittaja on Teuvo Majamäen kollega ja ystävä