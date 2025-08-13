Oomi ja Lumme yhdistymässä – tuloksena Suomen suurin sähkönmyyntiyhtiö
Yhtiöillä on nykyisin yli 800 000 asiakasta ympäri Suomen, jotka siirtyvät ensi vuoden alusta lukien Oomin asiakkaiksi.
Oomi ja Lumme Energian omistava Suur-Savon Sähkö ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jonka myötä Lumme Energia yhdistyy Oomiin.
