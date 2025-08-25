Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Sähköauton latauslaitteiden myynti jatkaa laskua – tekninen kauppa kaipaa jo kannustinporkkanoita

Toisella vuosineljänneksellä peruslatauslaitteiden myynti putosi viidenneksen kevääseen 2024 verrattuna.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 25. elokuuta 2025, 8:12
Autopaikoille asennettavien peruslatauslaitteiden myynti laski alkuvuonna yhteensä 11,2 prosenttia. Kaksi kolmannesta myynnistä koostui 22 kW:n laitteista ja loput 11 kW:n tehoisista.

Sähköautojen latauslaitteiden myynti jatkaa vuonna 2023 alkanutta pudotusta.

