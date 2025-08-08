Sipola lupaa alentuneiden rakennuskustannusten näkyvän myös uusien asuntojen hinnoissa SRV:n toimitusjohtaja uskoo uusien ja vanhojen asuntojen hintaeron kaventuvan väistämättä kahta kautta.

SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola pitää vanhojen ja uusien asuntojen hintaeroa vielä melko suurena ja näkee sen omalta osaltaan rajoittavan uusien kauppaa. Hän pitää kuitenkin väistämättömänä, että hintaero supistuu jatkossa.