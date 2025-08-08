Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talous Asunnot Rakentaminen Suhdanne Uutiset

Sipola pettyi SRV:n alkuvuoteen – tilauskanta ja liikevaihto kääntyivät alamäkeen

Uusia sopimuksia allekirjoitettiin huhti-kesäkuussa vain 37,7 miljoonan euron edestä. Keväällä 2024 vastaava lukema oli 215 miljoonaa.

 

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 8. elokuuta 2025, 9:17
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Sipola pettyi SRV:n alkuvuoteen – tilauskanta ja liikevaihto kääntyivät alamäkeen
SRV:n mukaan markkinatilanne pysyy haastavana. Kuluvan vuoden liikevaihdon arvioidaan laskevan ja asettuvan 630-680 miljoonan euron haarukkaan. Yksi kuluvan vuoden työmaista on Sammontalo Lappeenrannassa. Kuva: Jani Kautto

SRV:n toinen vuosineljännes sujui mollivoittoisesti.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sipola pettyi SRV:n alkuvuoteen – tilauskanta ja liikevaihto kääntyivät alamäkeen”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset