Tekova aloitti liiketilaurakan Järvenpäässä – uudet tilat Jyskille
Osa laajasta tontista oli tyhjillään ja Tekova otti yhteyttä toimijoihin.
Tekovan tilauskirjat ovat saaneet täytettä, kun KOY Pykälä Plaza on tehnyt siltä tilauksen uusista liiketiloista.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Tekova aloitti liiketilaurakan Järvenpäässä – uudet tilat Jyskille”