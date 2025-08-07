Tekova tuplasi liikevaihtonsa ja tuloksensa
Yhtiö teki ensimmäisellä vuosipuoliskolla 12 uutta kvr-urakkasopimusta.
Rakennusliike Tekovalla oli vahva toinen vuosineljännes. Sekä liikevaihto että nettotulos kutakuinkin kaksinkertaistuivat vuoden takaisesta vertailujaksosta.
