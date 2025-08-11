Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tekova rakentaa Puuilo-myymälän Hollolaan – jatkoa aiemmalle yhteistyölle

Työt Hollolassa ovat jo käynnissä ja tavaratalo valmistuu vuoden 2026 alkupuolella.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 11. elokuuta 2025, 10:42
Tekovasta on tullut vuosien saatossa Puuilon vakiokumppani myymälähankkeissa. Uusin nousee Hollolaan.

Myymäläketju Puuilo avaa uuden myymälän Hollolan Salpakankaalle ensi vuoden alkupuoliskolla ja tilat rakentaa Tekova KVR-urakkana.

