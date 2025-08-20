Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Yksi jäsen Hartelan hallituksessa vaihtuu

Hartelan hallituksessa on kuusi jäsentä.

Hallituksen pitkäaikainen jäsen Maarit Hartela-Varkki jättää tehtävänsä Hartelan hallituksessa. Samalla hallituksen uudeksi jäseneksi on nimitetty Kari Varkki.

