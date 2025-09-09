Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Uutiset

AMP Yhtiöt tavoittelee 20 miljoonan liikevaihtoa ja erottumista omilla konsepteillaan

Palvelu-urakoitsija AMP Yhtiöt ylsi viime vuonna 98 prosentin kasvuun ja 15,2 miljoonan euron liikevaihtoon.

Kirjoittaja Valtteri Karjula
Kirjoitettu 9. syyskuuta 2025, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin AMP Yhtiöt tavoittelee 20 miljoonan liikevaihtoa ja erottumista omilla konsepteillaan
Toimitusjohtaja Timo Malmström osti AMP Yhtiöt QMG-konsernilta vuonna 2020. Kuva: Valtteri Karjula

Helsingin Malmin keskustan lähistöllä sijaitsee vanha punatiilinen viljavarasto. 2000-luvun taitteessa rakennus myytiin yksityiselle omistajalle. Sama ja tunnistettava rakennus pitää nykyään sisällään useiden eri toimialojen yrityksiä. Myös valtakunnallisen palvelu-urakoitsijan AMP:n päätoimipaikka löytyy rakennuksen ylimmästä kerroksesta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “AMP Yhtiöt tavoittelee 20 miljoonan liikevaihtoa ja erottumista omilla konsepteillaan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset