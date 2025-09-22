Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Enersensen energiasiirtymään uusi vetäjä – sopiva löytyi Valmetilta

Energy transition-yksikkö keskittyy teollisuuden energiasiirtymää vauhdittaviin palveluihin ja ratkaisuihin.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 22. syyskuuta 2025, 15:02
Enersense International on nimittänyt uuden johtajan Energy transition -liiketoimintayksikköönsä.

0 vastausta artikkeliin "Enersensen energiasiirtymään uusi vetäjä – sopiva löytyi Valmetilta"

