Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Espoon Keran hallien tilalle nousee asuinalue – ”Kaikissa julkisivuissa hallitsevana materiaalina on tiili”

Länsiradan varteen Espoon Keraan on rakenteilla 14 000 asukkaan alue. Alueella olevan jättihallin purku-urakka käynnistyy syksyllä ja jatkuu ensi kesään.

Kirjoittaja Vesa Tompuri
Kirjoitettu 10. syyskuuta 2025, 14:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Espoon Keran hallien tilalle nousee asuinalue – ”Kaikissa julkisivuissa hallitsevana materiaalina on tiili”
Keramiikkakortteliin on rakenteilla useita vuokrakerrostaloja. Kuva: Jussi Helttunen

Espoo on kasvanut väkiluvultaan Suomen suurista kaupungeista ripeimpään tahtiin vuosikymmenten ajan. Kasvu jatkuu yhä: vuodesta 2021 tämän vuoden keväällä laskettuun yli 320000 asukkaan lukemaan kasvu oli 30000 asukasta. Tätä taustaa vasten kaupungin halu kaavoittaa uusia asuinalueita on ymmärrettävä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Espoon Keran hallien tilalle nousee asuinalue – ”Kaikissa julkisivuissa hallitsevana materiaalina on tiili””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset