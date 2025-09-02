Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Yrityskauppa Arkkitehtuuri Suunnittelu Uutiset

Granlund osti arkkitehtitoimiston Espoosta – lisäosaamista toimitilasuunnitteluun

Kauto Nikulainen arkkitehdit on perustettu vuonna 2017 ja sillä on 16 työntekijää.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. syyskuuta 2025, 9:01
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Granlund osti arkkitehtitoimiston Espoosta – lisäosaamista toimitilasuunnitteluun

Granlund jatkaa yritysostoja. Tällä kertaa kaupat on tehty espoolaisesta Kauto Nikulainen arkkitehdit oy:stä, jonka kanssa se on tehnyt jo aiemmin yhteistyötä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Granlund osti arkkitehtitoimiston Espoosta – lisäosaamista toimitilasuunnitteluun”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset