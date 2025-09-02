Granlund osti arkkitehtitoimiston Espoosta – lisäosaamista toimitilasuunnitteluun
Kauto Nikulainen arkkitehdit on perustettu vuonna 2017 ja sillä on 16 työntekijää.
Granlund jatkaa yritysostoja. Tällä kertaa kaupat on tehty espoolaisesta Kauto Nikulainen arkkitehdit oy:stä, jonka kanssa se on tehnyt jo aiemmin yhteistyötä.
