Granlund pokkasi Vuoden sähkösuunnittelija-palkinnon
Palkintoperusteissa Granlundia kuvaillaan toimialan aktiiviseksi kehittäjäksi ja energiatehokkuusajattelun edelläkävijäksi.
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ja Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ovat palkinneet Granlundin Vuoden 2025 sähkösuunnittelijana.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Granlund pokkasi Vuoden sähkösuunnittelija-palkinnon”