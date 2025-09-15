Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Granlund pokkasi Vuoden sähkösuunnittelija-palkinnon

Palkintoperusteissa Granlundia kuvaillaan toimialan aktiiviseksi kehittäjäksi ja energiatehokkuusajattelun edelläkävijäksi.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 15. syyskuuta 2025, 8:21
Gralundin palkinnon vastaanottivat toimitusjohtaja Pekka Metsi sekä liiketoimintajohtajat Topi Volama ja Tatu Svahn. (Kuva: Mikko Arvinen / STUL)

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ja Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ovat palkinneet Granlundin Vuoden 2025 sähkösuunnittelijana.

