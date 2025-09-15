Granlund pokkasi Vuoden sähkösuunnittelija-palkinnon Palkintoperusteissa Granlundia kuvaillaan toimialan aktiiviseksi kehittäjäksi ja energiatehokkuusajattelun edelläkävijäksi.

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ja Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ovat palkinneet Granlundin Vuoden 2025 sähkösuunnittelijana.