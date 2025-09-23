Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Uutiset Kiinteistöt Rakentaminen

Helsinki rakentaa Malmille 345 miljoonalla uuden sairaalan

Rakentaminen toteutetaan vaiheissa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 23. syyskuuta 2025, 8:28
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Helsinki rakentaa Malmille 345 miljoonalla uuden sairaalan
Havainnekuva Malmin sairaalasta järjestetyn suunnittelukilpailun voittajasta. Kuva: Arkkitehtiryhmä Reino Koivula - Arkkitehtitoimisto Harris ja Kjisik

Helsinki suunnittelee Malmille uutta suurta sairaalaa, perhekeskusta ja terveys- ja hyvinvointikeskusta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsinki rakentaa Malmille 345 miljoonalla uuden sairaalan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset