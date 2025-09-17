Historiallinen tähtitorni siirtyy arkkitehtitoimiston käsiin Rakennus on toiminut lähes 20 vuotta toimistona. Nyt se avautuu yleisölle.

Turun Vartiovuoren tähtitorni vaihtaa omistajaa. Historiallinen observatoriorakennus siirtyy Åbo Akademin säätiöltä uudelle kiinteistöyhtiölle, ja Lundén Architecture oy tulee operoimaan rakennusta.

Arkkitehtitoimiston suunnitelma on tehdä siitä aktiivinen paikka, joka tarjoaa puitteet arkkitehtuurin luomiselle, tapahtumille ja näyttelyille. Torni avautuu myös yleisölle.

Tähtitorni on ollut Åbo Akademin säätiön omistuksessa ja toiminut sen toimistona vuodesta 2007 lähtien. Sen suunnitteli arkkitehti Carl Ludvig Engel, ja se rakennettiin Turun kuninkaalliselle akatemialle vuosien 1817 ja 1819 välillä. Se oli Suomen ensimmäinen observatoriorakennus.

Vuosien varrella rakennuksessa ovat toimineet myös Turun merenkulkuoppilaitos, merenkulkumuseo ja Turun taidemuseo.

“On hienoa saada tilaisuus kehittää Engelin suunnittelemaa arvokasta rakennusta tämän päivän hengessä aktiivisena ja elävänä paikkana arkkitehtuurin luomiselle, keskustelulle, ja esittelylle”, Lundén Architecture Oy:n perustaja Eero Lundén sanoo.