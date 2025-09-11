JKMM Arkkitehdit voitti uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailun
Helsingin Eteläsataman Makasiinilaituriin rakennettavan uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon voittaja on julkistettu.
Tulevaksi arkkitehtuuri- ja designmuseoksi valittiin Kumma-niminen ehdotus. Ehdotus on suomalaisen arkkitehtitoimisto JKMM Arkkitehdit käsialaa. Sen pääsuunnittelija on arkkitehti Samuli Miettinen. Arkkitehtitoimiston perustajaosakkaiden lisäksi tekijäryhmään kuului toimiston arkkitehti Samuli Summanen. Toimisto sai voittajaehdotuksestaan 60 000 euron palkintosumman.
