Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Arkkitehtuuri Uutiset

JKMM Arkkitehdit voitti uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailun

Helsingin Eteläsataman Makasiinilaituriin rakennettavan uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon voittaja on julkistettu.

Kirjoittaja Anne Korhonen
Kirjoitettu 11. syyskuuta 2025, 12:50
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin JKMM Arkkitehdit voitti uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailun
Suunnittelukilpailun voittajaehdokas ”Kumma” . Havainnekuva. Kuva: JKMM Arkkitehdit

Tulevaksi arkkitehtuuri- ja designmuseoksi valittiin Kumma-niminen ehdotus. Ehdotus on suomalaisen arkkitehtitoimisto JKMM Arkkitehdit käsialaa.  Sen pääsuunnittelija on arkkitehti Samuli Miettinen. Arkkitehtitoimiston perustajaosakkaiden lisäksi tekijäryhmään kuului toimiston arkkitehti Samuli Summanen. Toimisto sai voittajaehdotuksestaan 60 000 euron palkintosumman.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “JKMM Arkkitehdit voitti uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailun”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset