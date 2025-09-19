Konkurssien määrä laski elokuussa – Rakennusalalla kaatu 59 yritystä
Konkurssin tehneet yritykset olivat pääosin pienempiä yrityksiä.
Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 2025 pantiin vireille 274 konkurssia, mikä oli 32 konkurssia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 946, mikä oli 200 henkilötyövuotta vähemmän kuin viime vuoden elokuussa.
