Konkurssien määrä laski elokuussa – Rakennusalalla kaatu 59 yritystä

Konkurssin tehneet yritykset olivat pääosin pienempiä yrityksiä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 19. syyskuuta 2025, 12:58
Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 2025 pantiin vireille 274 konkurssia, mikä oli 32 konkurssia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 946, mikä oli 200 henkilötyövuotta vähemmän kuin viime vuoden elokuussa.

