Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaa etenee rivakasti

Kiinalais-suomalainen akkumateriaalitehdashanke sai ympäristöluvan muutamassa kuukaudessa, ja jo runsaan vuoden kuluttua rakentamisen aloituksesta tuotantolinjalta tullaan saamaan koe-eriä.

Kirjoittaja Vesa Tompuri
Kirjoitettu 3. syyskuuta 2025, 11:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaa etenee rivakasti
Valtaosa järeistä perustuksista valmistui kesällä. Kuva: Ari Haimi

Suomeen on muutaman viime vuoden kuluessa saatu huomattava määrä teollisia investointeja, joiden sijoituspaikkojen valinnassa ovat painaneet Suomen vahvuuksia korostavat kriteerit. Kaakkois-Suomi on menestynyt silloin, kun tarvitaan satamaa hyödyntävää logistiikkaa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaa etenee rivakasti”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset