Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaa etenee rivakasti
Kiinalais-suomalainen akkumateriaalitehdashanke sai ympäristöluvan muutamassa kuukaudessa, ja jo runsaan vuoden kuluttua rakentamisen aloituksesta tuotantolinjalta tullaan saamaan koe-eriä.
Suomeen on muutaman viime vuoden kuluessa saatu huomattava määrä teollisia investointeja, joiden sijoituspaikkojen valinnassa ovat painaneet Suomen vahvuuksia korostavat kriteerit. Kaakkois-Suomi on menestynyt silloin, kun tarvitaan satamaa hyödyntävää logistiikkaa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaa etenee rivakasti”