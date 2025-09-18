Peab ja LUT-yliopisto aloittavat tutkimusyhteistyön
Yliopisto ja Peab Asfalt allekirjoittivat viisivuotisen yhteistyösopimuksen.
Peab Asfalt ja LUT-yliopisto aloittavat uudenlaisen tutkimusyhteistyön, jonka teemoja ovat muun muassa kiertotalous, prosessien kehittäminen sekä ympäristövaikutusten minimointi.
