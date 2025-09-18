Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Peab ja LUT-yliopisto aloittavat tutkimusyhteistyön

Yliopisto ja Peab Asfalt allekirjoittivat viisivuotisen yhteistyösopimuksen.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 18. syyskuuta 2025, 12:34
Tilaajille
Kuvituskuva. Kuva: Peab

Peab Asfalt ja LUT-yliopisto aloittavat uudenlaisen tutkimusyhteistyön, jonka teemoja ovat muun muassa kiertotalous, prosessien kehittäminen sekä ympäristövaikutusten minimointi.

