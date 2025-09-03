RKL huolissaan osaajapulasta – suhdannekuoppa vei ammattilaiset ulkomaille
Pulaa on etenkin ammattitaitoisista työnjohtajista, projektipäälliköistä ja erikoisosaajista.
Rakennusalan AMK-insinöörejä ja rakennusmestareita edustavan RKL:n mielestä rakennusala on ajautunut osaajapulan takia kriittiseen tilanteeseen. Työmaiden vähennyttyä entistä useampi osaaja on siirtynyt ulkomaille tai vaihtanut alaa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “RKL huolissaan osaajapulasta – suhdannekuoppa vei ammattilaiset ulkomaille”