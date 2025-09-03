RKL huolissaan osaajapulasta – suhdannekuoppa vei ammattilaiset ulkomaille Pulaa on etenkin ammattitaitoisista työnjohtajista, projektipäälliköistä ja erikoisosaajista.

Rakennusalan AMK-insinöörejä ja rakennusmestareita edustavan RKL:n mielestä rakennusala on ajautunut osaajapulan takia kriittiseen tilanteeseen. Työmaiden vähennyttyä entistä useampi osaaja on siirtynyt ulkomaille tai vaihtanut alaa.