SRV nappasi Tays-jatkourakan Tampereelta – arvo noin 600 miljoonaa

Töitä riittää vuoteen 2032 asti. Toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 22. syyskuuta 2025, 11:34
SRV:n rakennettavaksi tulee muun muassa Teiskontien varteen sijoittuva M-rakennus, nykyisen Riviparkin paikalle sijoittuva pysäköinti- ja logistiikkarakennus sekä muun muassa PET-keskuksen sisältävä S-rakennus.

SRV on voittanut Tays:n uudistusohjelman loppuvaiheen urakan, jossa se vastaa vastaa päätoteuttajan ja pääurakoitsijan tehtävistä. Päätöksen teki Pirkamaan hyvinvointialueen hallitus.

