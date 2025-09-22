SRV nappasi Tays-jatkourakan Tampereelta – arvo noin 600 miljoonaa
Töitä riittää vuoteen 2032 asti. Toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka.
SRV on voittanut Tays:n uudistusohjelman loppuvaiheen urakan, jossa se vastaa vastaa päätoteuttajan ja pääurakoitsijan tehtävistä. Päätöksen teki Pirkamaan hyvinvointialueen hallitus.
