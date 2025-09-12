Uusi yhteisyritys keksi käyttöä Fennovoiman majoitusrakennuksille Neljä rakennusta nousee vuoden loppuun mennessä Pohjois-Suomeen.

Pajala Yhtiöiden ja HVM Infran yhteisyritys Pajala-HVM Housing on käynnistänyt lähes 600 majoitushuoneen rakentamisen Lapin matkailu- ja palvelualan tarpeisiin. Maarakennustyöt ovat käynnissä ja ensimmäisten käyttöönotto tapahtuu jo loppuvuodesta.