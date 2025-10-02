Barona osti lisää rakennusalan liiketoimintaa
Ostettu liiketoiminta toteuttaa kerrostalojen sisävaiheita tahtituotannolla.
Parhaiten henkilöstövuokraajana tunnettu Barona on tehnyt liiketoimintakaupan Sitedriven kanssa. Baronalle siirtyy Sitedriven sisätehdas-konsepti, joka toteuttaa kerrostalojen sisävaiheita tahtituotannolla. Kaupan myötä Barona on perustanut tätä liiketoimintaa harjoittamaan Sitefactory oy:n.
