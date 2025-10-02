Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Barona osti lisää rakennusalan liiketoimintaa

Ostettu liiketoiminta toteuttaa kerrostalojen sisävaiheita tahtituotannolla.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 2. lokakuuta 2025, 9:52
Parhaiten henkilöstövuokraajana tunnettu Barona on tehnyt liiketoimintakaupan Sitedriven kanssa. Baronalle siirtyy Sitedriven sisätehdas-konsepti, joka toteuttaa kerrostalojen sisävaiheita tahtituotannolla. Kaupan myötä Barona on perustanut tätä liiketoimintaa harjoittamaan Sitefactory oy:n.

