Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talous Korjausrakentaminen Uutiset

Consti sai reilusti uusia tilauksia sisään – ”Olemme tyytyväisiä”

Yrityksen liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä ja tammi-syyskuussa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 24. lokakuuta 2025, 9:45
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Consti sai reilusti uusia tilauksia sisään – ”Olemme tyytyväisiä”
Constin liikevaihto kasvoi. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Helttunen

Korjausrakentaja Constin kolmas neljännes sujui kaksijakoisesti. Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 5,6 prosenttia 90,8 miljoonaa euroa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Consti sai reilusti uusia tilauksia sisään – ”Olemme tyytyväisiä””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset