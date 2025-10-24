Consti sai reilusti uusia tilauksia sisään – ”Olemme tyytyväisiä”
Yrityksen liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä ja tammi-syyskuussa.
Korjausrakentaja Constin kolmas neljännes sujui kaksijakoisesti. Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 5,6 prosenttia 90,8 miljoonaa euroa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Consti sai reilusti uusia tilauksia sisään – ”Olemme tyytyväisiä””