Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Yrityskauppa Rakennustuote Talotekniikka Talous

Helvar osti liiketoimintaa Puolasta ja perusti maahan tytäryhtiön

Helvarin toimitusjohtaja kuvaa asiaa paluuksi yrityksen juurille.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 1. lokakuuta 2025, 15:22
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Helvar osti liiketoimintaa Puolasta ja perusti maahan tytäryhtiön

Helvar on ostanut pitkäaikaisen kumppaninsa Helvar Competence Centerin (HC Center) valaistuksenohjausliiketoiminnan Puolassa. Yrityskaupan myötä Helvar on myös perustanut uuden paikallisen Helvar Poland -yhtiön. Se vastaa Helvarin älykkäiden, kokonaisvaltaisten valaistusratkaisujen koko valikoimasta Puolan markkinoilla.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helvar osti liiketoimintaa Puolasta ja perusti maahan tytäryhtiön”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset