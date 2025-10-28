Kaappivalmistaja pestasi tuotanto-osaajan Karijokinen liukuovia, lasiseiniä ja säilytysratkaisuja valmistava Mirror Line sai syyskuussa uuden toimitusjohtajan. Pestiin tarttui monipuolisen teollisuustaustan omaava diplomi-insinööri Janne Vilén, joka on samalla perheyrityksen ensimmäinen ulkopuolinen toimitusjohtaja. Hänen edeltäjänsä Sinikka Saaranluoma jatkaa perheyhtiön hallituksessa.

Kuuntele juttu

Olet kiertänyt työurallasi monta toimialaa. Mikä Mirror Linessa alkoi kiinnostaa?

Yritys kasvaa ja on hyvässä kunnossa. Lisäksi se on yksi oman toimialansa kärkinimistä. Kun tällaiseen yritykseen haetaan toimitusjohtajaa, niin totta kai se kiinnostaa.

Olet yhtiön ensimmäinen ulkopuolinen toimitusjohtaja. Millainen haaste se on?

Ulkopuolisen toimitusjohtajan palkkaaminen perheyhtiöön on iso askel paitsi yritykselle myös omistajille: miten yhteistyö sujuu, kuinka uusi johtaja sopeutuu yrityksen kulttuuriin ja tuoko hän omistajien toivomaa muutosta.

Avoimuus, keskustelu ja molemminpuolinen luottamus ovat tässäkin tilanteessa avainasioita.

Uudisrakentamisen hyytyminen on tiennyt tiukempia aikoja myös kalustetoimittajille. Miltä tilanne näyttää Mirror Linessa?

Meillä alkuvuosi on ollut kasvua viime vuoteen verrattuna. Toivottavasti myös loppuvuosi menee samoissa merkeissä.

Taustalla on pitkä yhteistyö jälleenmyyjien kanssa. Tuotteita menee myös saneerauskohteisiin, joten emme ole niin riippuvaisia uudisrakentamisesta. Toki sielläkin näkyy orastavaa kasvua.

Janne Vilén Syntynyt Teuvalla 1972

Diplomi-insinööri, Oulun yliopisto, 1998 HHJ-tutkinto, 2009

Toimitusjohtaja, Mirror Line, 2025–

Toimitusjohtaja, Tewatec, 2022–2025

Tuotantopäällikkö, Juustoportti Food, 2017–2022

Tuotantojohtaja, Suomen Muovituote, 2015–2017

Tehtaanjohtaja, Aspocomp, 2012–2015

Tuotantopäällikkö, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtaja, Cibo-Print, 2008–2012

Yksikön päällikkö, Atria Kauhajoki ja Nurmo, 2005–2008

Kehitys- ja hankintapäällikkö, Serres, 2002–2005

Tehtaanjohtaja, Aspocomp, 1998–2002

Harrastaa moottoripyöräilyä ja kuntoilua

Yritykselle rakennetaan uutta strategiaa. Millaiselle kasvu- ja kehityspolulle pitäisi lähivuosina päästä?

Strategiaprosessi on vasta aluillaan, mutta tavoitteena on hakea kotimaassa maltillista ja kannattavaa kasvua.

Aiomme parantaa vauhtia myös Ruotsissa, jossa olemme toimineet nyt muutaman vuoden. Ruotsissa verkkokaupan rooli poikkeaa Suomesta, mutta rakennamme samalla myös jälleenmyyntikenttää.

Kuvaile itseäsi johtajana – mitkä asiat ja arvot ovat sinulle tärkeitä?

Olen systemaattinen ja lähestyn asioita numeroiden kautta. Johtamisessa oleellisempia arvoja ovat avoimuus, toisten arvostaminen, rehellisyys ja yhdessä tekeminen.

Mitkä ovat olleet oman työurasi tähtihetkiä?

Olin Juustoportissa tuotantopäällikkönä, ja viiden vuoden aikana tuotanto ja liikevaihto kasvoivat reilusti. Myös toiminta parani kaikilla mittareilla. Toisena tulee mieleen Aspocompin Teuvan-piirilevytehdas, jossa volyymituotantoon keskittynyt yksikkö muutettiin proto- ja ramp up -tuotantoon sopivaksi. Olin silloin tehtaanjohtajana.