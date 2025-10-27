Kiinteistönvälittäjä-kisa loppusuoralle – voittaja selviää marraskuun lopulla
Vuoden välittäjä -kisan voittaja ratkaistaan jäsenäänestyksellä, yritysten ykkönen puolestaan ammattilaisraadin antamien äänten perusteella.
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n (SKVL) Vuoden Parhaat -kilpailun finalistit ovat selvillä.
