Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Asunnot Talous Uutiset

Kiinteistönvälittäjä-kisa loppusuoralle – voittaja selviää marraskuun lopulla

Vuoden välittäjä -kisan voittaja ratkaistaan jäsenäänestyksellä, yritysten ykkönen puolestaan ammattilaisraadin antamien äänten perusteella.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 27. lokakuuta 2025, 10:46
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kiinteistönvälittäjä-kisa loppusuoralle – voittaja selviää marraskuun lopulla
Tämän vuoden esikarsinnassa on SKVL:n mukaan painotettu kokemusta, koulutusta sekä toimintatapoja. Kuva: IS/TES (toimittaja)

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n (SKVL)  Vuoden Parhaat -kilpailun finalistit ovat selvillä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kiinteistönvälittäjä-kisa loppusuoralle – voittaja selviää marraskuun lopulla”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset