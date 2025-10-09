Konsulttitoimisto Eerika Consulting teki yrityskaupat – ”Tämä on meille strategisesti tärkeä askel”
Kaupalla yritys vahvistaa rakennuttamisen osaamistaan.
Konsultointiyritys Eerika Consulting ostaa Premico-konserniin kuuluneen ja rakennuttajakonsultointia harjoittavan Premico Consultingin koko osakekannan. Yritykset allekirjoittivat sopimuksen tänään torstaina.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Konsulttitoimisto Eerika Consulting teki yrityskaupat – ”Tämä on meille strategisesti tärkeä askel””