Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Korjausrakentaminen Uutiset

Moderni lisärakentaminen tuo Oulun Aleksinkulman tähän päivään

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä Oulun Aleksinkulman rakennuskokonaisuus käy läpi perusteellisen korjauksen.

Kirjoittaja Anna Niemelä
Kirjoitettu 31. lokakuuta 2025, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Moderni lisärakentaminen tuo Oulun Aleksinkulman tähän päivään
Hansa- ja hirsiosat yhdistänyt 1970-luvun laajennusosa on saanut väistyä uudisrakennuksen tieltä, ja vanhat rakennukset korjataan perusteellisesti. Kuva: Anna Niemelä

Oulun Aleksinkulman rakennuskokonaisuuden 1800-luvun hirsi- ja Hansaosat yhdistänyt 1970-luvulla rakennettu laajennusosa saa väistyä uudisrakennuksen tieltä ja vanhat rakennukset korjataan perusteellisesti.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Moderni lisärakentaminen tuo Oulun Aleksinkulman tähän päivään”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset