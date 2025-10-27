NCC:lle koulu-urakka Turusta – suunnitteluvaihe käyntiin heti, rakentamaan syksyllä 2026
Rakennukselle haetaan neljän tähden RTYL-luokitusta. Koulutalon tulee täyttää myös EU-taksonomian hyväksyntäkriteerit.
NCC on solminut Turun monitoimitilojen kanssa kehitysvaiheen sopimuksen uuden ruotsinkielisen yläkoulun rakentamisesta.
