NCC:lle koulu-urakka Turusta – suunnitteluvaihe käyntiin heti, rakentamaan syksyllä 2026

Rakennukselle haetaan neljän tähden RTYL-luokitusta. Koulutalon tulee täyttää myös EU-taksonomian hyväksyntäkriteerit.

 

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 27. lokakuuta 2025, 13:37
NCC:n lippu liehuu ensi syksynä Samppalinnanmäen maisemissa, mikäli suunnitteluvaiheesta päästään aikataulussaan yläkoulun rakennustöihin.

NCC on solminut Turun monitoimitilojen kanssa kehitysvaiheen sopimuksen uuden ruotsinkielisen yläkoulun rakentamisesta.

