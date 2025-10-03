Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Pajala sai ison urakan Lapista

Rakennushankkeen työllistävä vaikutus on noin 45 henkilötyövuotta.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 3. lokakuuta 2025, 17:35
Havainnekuva hotellin aulasta. Kuva: Voima Graphics

Harriniva Hotels & Safaris investoi 30 miljoonaa euroa Muonion Torassieppiin rakennettavaan uuteen lomakohteeseen. Arcora Boutique Hotel & Villas -kohde sisältää hotellin, johon tulee 42 sviittiä, sekä 20 erillistä villaa. Yhteensä vuodepaikkoja tulee 250. Kohteen rakentaminen alkaa lokakuussa 2025, ja se avautuu joulukuussa 2026.

