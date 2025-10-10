Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Rakennustuotteiden Laatu Säätiö palkitsi vuoden merkittävimpiä rakentamisalan opinnäytetöitä

Pro Quality -palkinnot myönnettiin kolmelle tohtorille ja kuudelle diplomi-insinöörille.

Kirjoittaja Anne Korhonen
Kirjoitettu 10. lokakuuta 2025, 11:39
Helsingissä jaettiin 8.10. Pro Quality -palkinnot kolmelle tohtorin väitöskirjalle sekä kuudelle diplomityölle. Kuva: Liimatainen Sanna
Kuuntele juttu

Rakennustuotteiden Laatu Säätiö sr:n on palkinnut vuoden merkittävimpiä rakentamisalan opinnäytetöitä. Pro Quality -palkinnolla halutaan kannustaa alan opiskelijoita ja oppilaitoksia tutkimaan alaa ja kehittämään innovatiivisia ratkaisuja tämän päivän toimintaympäristöön.

Helsingissä keskiviikkona 8.10. pidetyssä tilaisuudessa jaettiin 5000 euron arvoiset Pro Quality -palkinnot kolmelle tohtorin väitöskirjalle sekä kuudelle diplomityölle. Opinnäytetyöt ovat valmistuneet kuluvan vuoden tai viime vuoden aikana. Palkittavien opinnäytetöiden edellytettiin käsittelevän rakennustuoteteollisuuden, talotekniikan ja rakentamisen laadunhallintaa, sekä ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvien haittavaikutusten eliminointia.

Pro Quality -palkintojen voittajat valitaan yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Koulut ehdottavat Säätiölle ansioituneita opinnäyteitä, joista Säätiö valitsee Pro Quality -palkinnon voittajat.

”Pro Quality -palkintoa jaetaan nyt neljättä kertaa. Tänä vuonna saimme ennätysmäärän ehdokkaita, joista valitsimme peräti yhdeksän voittajaa. Nämä työt nostavat esille korkeakouluissamme syntyvän taidon, sitoutumisen ja ammattiylpeyden – niissä näkyy aito halu kehittää rakennusalaa eteenpäin”, toteaa Säätiön toimitusjohtaja Jaakko Tuominen tiedotteessa.

Vuonna 2025 palkintojen saajat ovat:

  • Davor Stjelja, väitöskirja
    Scalable and Robust Machine Learning Solutions for Adaptive Building Operations    Oppilaitos: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu
    Tutkinto-ohjelma: Aallon tohtoritutkinto
    Tarkastaja: Professori Risto Kosonen
    Ohjaajat: Dr Juha Jokisalo
  • Hassan Ahmed, väitöskirja
    Evaluating Concrete Compaction: A Multi-modal Approach    Oppilaitos: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennustekniikan laitos
    Tutkinto-ohjelma: Aallon tohtoritutkinto
    Tarkastaja: Professori Jouni Punkki
    Ohjaajat: Professori Jouni Punkki
  • Teemu Ojala, väitöskirja
    Työstettävyyden automaattinen kontrollointi betonituotannossa

Oppilaitos: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennustekniikan laitos

Tutkinto-ohjelma: Aallon tohtoritutkinto

Tarkastaja: Professori Jouni Punkki
Ohjaajat: Professori Jouni Punkki

  • Maria Saraheimo, diplomityö
    Kevytrakenteisten monikerrosvälipohjien värähtelymitoitus    Oppilaitos: Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta
    Tutkinto-ohjelma: Rakennustekniikka
    Tarkastaja: Professori Sami Pajunen
    Ohjaajat: Professori Sami Pajunen
  • Artturi Junttila, diplomityö
    Utilization of district heating return water and backup heating in new apartment buildings    Oppilaitos: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu
    Tutkinto-ohjelma: Advanced Energy Program
    Tarkastaja: Professori Risto Kosonen
    Ohjaajat: Dr Juha Jokisalo
  • Riku Päivärinta, diplomityö
    Eurooppalaisten koulurakennusten sisäilman laatu ja kansalaistieteellinen näkökulma    Oppilaitos: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennustekniikan laitos
    Tutkinto-ohjelma: Master’s Programme in Building Technology
    Tarkastaja: Professori Heidi Salonen
    Ohjaajat: Tekniikan tohtori Emmanuelle Castagnoli ja tekniikan tohtori Camilla Vornanen
  • Riku Paavilainen, diplomityö
    Vähähiilisten betonien säilyvyysluokitus – Karbonatisoituminen
  • Oppilaitos: Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta, Rakennustekniikan yksikkö
    Tutkinto-ohjelma: Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
    Tarkastaja: Professori Anssi Laaksonen
    Ohjaajat: Dosentti Jukka Lahdensivu
  • Pyry Harsunen, diplomityö
    DfD-elementtitalon purkuvaiheen taloudellinen tarkastelu
  • Oppilaitos: Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta
    Tutkinto-ohjelma: Rakennustekniikka
    Tarkastaja: Professori Arto Saari
    Ohjaajat: Väitöskirjatutkija Tuomo Joensuu
  • Juha Kemppi, diplomityö
    Valesokkelin korjausmenetelmän rakennusfysikaalisen toiminnan arviointi

Oppilaitos: Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta
Tutkinto-ohjelma: Rakennustekniikka
Tarkastaja: Professori Juha Vinha
Ohjaajat: Yliopisto-opettaja Anssi Laukkarinen

 

