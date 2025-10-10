Rakennustuotteiden Laatu Säätiö palkitsi vuoden merkittävimpiä rakentamisalan opinnäytetöitä Pro Quality -palkinnot myönnettiin kolmelle tohtorille ja kuudelle diplomi-insinöörille.

Rakennustuotteiden Laatu Säätiö sr:n on palkinnut vuoden merkittävimpiä rakentamisalan opinnäytetöitä. Pro Quality -palkinnolla halutaan kannustaa alan opiskelijoita ja oppilaitoksia tutkimaan alaa ja kehittämään innovatiivisia ratkaisuja tämän päivän toimintaympäristöön.

Helsingissä keskiviikkona 8.10. pidetyssä tilaisuudessa jaettiin 5000 euron arvoiset Pro Quality -palkinnot kolmelle tohtorin väitöskirjalle sekä kuudelle diplomityölle. Opinnäytetyöt ovat valmistuneet kuluvan vuoden tai viime vuoden aikana. Palkittavien opinnäytetöiden edellytettiin käsittelevän rakennustuoteteollisuuden, talotekniikan ja rakentamisen laadunhallintaa, sekä ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvien haittavaikutusten eliminointia.

Pro Quality -palkintojen voittajat valitaan yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Koulut ehdottavat Säätiölle ansioituneita opinnäyteitä, joista Säätiö valitsee Pro Quality -palkinnon voittajat.

”Pro Quality -palkintoa jaetaan nyt neljättä kertaa. Tänä vuonna saimme ennätysmäärän ehdokkaita, joista valitsimme peräti yhdeksän voittajaa. Nämä työt nostavat esille korkeakouluissamme syntyvän taidon, sitoutumisen ja ammattiylpeyden – niissä näkyy aito halu kehittää rakennusalaa eteenpäin”, toteaa Säätiön toimitusjohtaja Jaakko Tuominen tiedotteessa.

Vuonna 2025 palkintojen saajat ovat:

Davor Stjelja, väitöskirja

Scalable and Robust Machine Learning Solutions for Adaptive Building Operations Oppilaitos: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Tutkinto-ohjelma: Aallon tohtoritutkinto

Tarkastaja: Professori Risto Kosonen

Ohjaajat: Dr Juha Jokisalo

Evaluating Concrete Compaction: A Multi-modal Approach Oppilaitos: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennustekniikan laitos

Tutkinto-ohjelma: Aallon tohtoritutkinto

Tarkastaja: Professori Jouni Punkki

Ohjaajat: Professori Jouni Punkki

Työstettävyyden automaattinen kontrollointi betonituotannossa

Oppilaitos: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennustekniikan laitos

Tutkinto-ohjelma: Aallon tohtoritutkinto

Tarkastaja: Professori Jouni Punkki

Ohjaajat: Professori Jouni Punkki

Maria Saraheimo, diplomityö

Kevytrakenteisten monikerrosvälipohjien värähtelymitoitus Oppilaitos: Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta

Tutkinto-ohjelma: Rakennustekniikka

Tarkastaja: Professori Sami Pajunen

Ohjaajat: Professori Sami Pajunen

Utilization of district heating return water and backup heating in new apartment buildings Oppilaitos: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Tutkinto-ohjelma: Advanced Energy Program

Tarkastaja: Professori Risto Kosonen

Ohjaajat: Dr Juha Jokisalo

Eurooppalaisten koulurakennusten sisäilman laatu ja kansalaistieteellinen näkökulma Oppilaitos: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennustekniikan laitos

Tutkinto-ohjelma: Master’s Programme in Building Technology

Tarkastaja: Professori Heidi Salonen

Ohjaajat: Tekniikan tohtori Emmanuelle Castagnoli ja tekniikan tohtori Camilla Vornanen

Vähähiilisten betonien säilyvyysluokitus – Karbonatisoituminen

Oppilaitos: Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta, Rakennustekniikan yksikkö

Tutkinto-ohjelma: Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma

Tarkastaja: Professori Anssi Laaksonen

Ohjaajat: Dosentti Jukka Lahdensivu

DfD-elementtitalon purkuvaiheen taloudellinen tarkastelu

Oppilaitos: Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta

Tutkinto-ohjelma: Rakennustekniikka

Tarkastaja: Professori Arto Saari

Ohjaajat: Väitöskirjatutkija Tuomo Joensuu

Valesokkelin korjausmenetelmän rakennusfysikaalisen toiminnan arviointi

Oppilaitos: Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta

Tutkinto-ohjelma: Rakennustekniikka

Tarkastaja: Professori Juha Vinha

Ohjaajat: Yliopisto-opettaja Anssi Laukkarinen