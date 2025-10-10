Rakennustuotteiden Laatu Säätiö palkitsi vuoden merkittävimpiä rakentamisalan opinnäytetöitä
Pro Quality -palkinnot myönnettiin kolmelle tohtorille ja kuudelle diplomi-insinöörille.
Rakennustuotteiden Laatu Säätiö sr:n on palkinnut vuoden merkittävimpiä rakentamisalan opinnäytetöitä. Pro Quality -palkinnolla halutaan kannustaa alan opiskelijoita ja oppilaitoksia tutkimaan alaa ja kehittämään innovatiivisia ratkaisuja tämän päivän toimintaympäristöön.
Helsingissä keskiviikkona 8.10. pidetyssä tilaisuudessa jaettiin 5000 euron arvoiset Pro Quality -palkinnot kolmelle tohtorin väitöskirjalle sekä kuudelle diplomityölle. Opinnäytetyöt ovat valmistuneet kuluvan vuoden tai viime vuoden aikana. Palkittavien opinnäytetöiden edellytettiin käsittelevän rakennustuoteteollisuuden, talotekniikan ja rakentamisen laadunhallintaa, sekä ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvien haittavaikutusten eliminointia.
Pro Quality -palkintojen voittajat valitaan yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Koulut ehdottavat Säätiölle ansioituneita opinnäyteitä, joista Säätiö valitsee Pro Quality -palkinnon voittajat.
”Pro Quality -palkintoa jaetaan nyt neljättä kertaa. Tänä vuonna saimme ennätysmäärän ehdokkaita, joista valitsimme peräti yhdeksän voittajaa. Nämä työt nostavat esille korkeakouluissamme syntyvän taidon, sitoutumisen ja ammattiylpeyden – niissä näkyy aito halu kehittää rakennusalaa eteenpäin”, toteaa Säätiön toimitusjohtaja Jaakko Tuominen tiedotteessa.
Vuonna 2025 palkintojen saajat ovat:
- Davor Stjelja, väitöskirja
Scalable and Robust Machine Learning Solutions for Adaptive Building OperationsOppilaitos: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu
Tutkinto-ohjelma: Aallon tohtoritutkinto
Tarkastaja: Professori Risto Kosonen
Ohjaajat: Dr Juha Jokisalo
- Hassan Ahmed, väitöskirja
Evaluating Concrete Compaction: A Multi-modal ApproachOppilaitos: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennustekniikan laitos
Tutkinto-ohjelma: Aallon tohtoritutkinto
Tarkastaja: Professori Jouni Punkki
Ohjaajat: Professori Jouni Punkki
- Teemu Ojala, väitöskirja
Työstettävyyden automaattinen kontrollointi betonituotannossa
Oppilaitos: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennustekniikan laitos
Tutkinto-ohjelma: Aallon tohtoritutkinto
Tarkastaja: Professori Jouni Punkki
Ohjaajat: Professori Jouni Punkki
- Maria Saraheimo, diplomityö
Kevytrakenteisten monikerrosvälipohjien värähtelymitoitusOppilaitos: Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta
Tutkinto-ohjelma: Rakennustekniikka
Tarkastaja: Professori Sami Pajunen
Ohjaajat: Professori Sami Pajunen
- Artturi Junttila, diplomityö
Utilization of district heating return water and backup heating in new apartment buildingsOppilaitos: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu
Tutkinto-ohjelma: Advanced Energy Program
Tarkastaja: Professori Risto Kosonen
Ohjaajat: Dr Juha Jokisalo
- Riku Päivärinta, diplomityö
Eurooppalaisten koulurakennusten sisäilman laatu ja kansalaistieteellinen näkökulmaOppilaitos: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennustekniikan laitos
Tutkinto-ohjelma: Master’s Programme in Building Technology
Tarkastaja: Professori Heidi Salonen
Ohjaajat: Tekniikan tohtori Emmanuelle Castagnoli ja tekniikan tohtori Camilla Vornanen
- Riku Paavilainen, diplomityö
Vähähiilisten betonien säilyvyysluokitus – Karbonatisoituminen
- Oppilaitos: Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta, Rakennustekniikan yksikkö
Tutkinto-ohjelma: Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
Tarkastaja: Professori Anssi Laaksonen
Ohjaajat: Dosentti Jukka Lahdensivu
- Pyry Harsunen, diplomityö
DfD-elementtitalon purkuvaiheen taloudellinen tarkastelu
- Oppilaitos: Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta
Tutkinto-ohjelma: Rakennustekniikka
Tarkastaja: Professori Arto Saari
Ohjaajat: Väitöskirjatutkija Tuomo Joensuu
- Juha Kemppi, diplomityö
Valesokkelin korjausmenetelmän rakennusfysikaalisen toiminnan arviointi
Oppilaitos: Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta
Tutkinto-ohjelma: Rakennustekniikka
Tarkastaja: Professori Juha Vinha
Ohjaajat: Yliopisto-opettaja Anssi Laukkarinen
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Rakennustuotteiden Laatu Säätiö palkitsi vuoden merkittävimpiä rakentamisalan opinnäytetöitä”