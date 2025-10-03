Sustera sujahti tanskalaisten salkkuun – uudeksi omistajaksi Capital Four
Toimitusjohtaja Tuomas Qvickin mukaan järjestely vahvistaa yhtiön tasetta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. Omistusmuutoksella ei ole vaikutusta Susteran työntekijöihin, projekteihin tai asiakkaisiin.
Sustera Group (entinen Raksystems) on siirtynyt tanskalaisen varainhoitoyhtiö Capital Fourin hallinnoiman rahaston omistukseen. Kyseinen rahasto oli aiemmin Susteran rahoittaja.
