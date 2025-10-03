Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Yrityskauppa Uutiset

Sustera sujahti tanskalaisten salkkuun – uudeksi omistajaksi Capital Four

Toimitusjohtaja Tuomas Qvickin mukaan järjestely vahvistaa yhtiön tasetta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. Omistusmuutoksella ei ole vaikutusta Susteran työntekijöihin, projekteihin tai asiakkaisiin.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 3. lokakuuta 2025, 9:05
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Sustera sujahti tanskalaisten salkkuun – uudeksi omistajaksi Capital Four
Toimitusjohtaja Tuomas Qvickin mukaan omistajavaihdos tuo lisälihaksia kasvuun ja palveluiden kehittämiseen. Kuva: Sustera

Sustera Group (entinen Raksystems) on siirtynyt tanskalaisen varainhoitoyhtiö Capital Fourin hallinnoiman rahaston omistukseen. Kyseinen rahasto oli aiemmin Susteran rahoittaja.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sustera sujahti tanskalaisten salkkuun – uudeksi omistajaksi Capital Four”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset