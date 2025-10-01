Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talous Infra

Taratest laajensi Ruotsiin

Laajentumisen perustana on paikallisen toimijan maastoyksikön kaluston hankinta.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 1. lokakuuta 2025, 13:34
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Taratest laajensi Ruotsiin
Kuva: Taratest

Maa- ja kallioperätutkimuksiin erikoistunut asiantuntijayritys Taratest on aloittanut toiminnan Ruotsissa 1. lokakuuta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Taratest laajensi Ruotsiin”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset