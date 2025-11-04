A-Insinöörit nimitti uuden yksikönjohtajan talon sisältä Uudella yksikönjohtajalla on pitkä kokemus erityisesti Tampereen alueen kiinteistökehityshankkeista.

Diplomi-insinööri Ville Rajakallio on nimitetty A-Insinöörien hanke- ja kaupunkikehityspalveluista vastaavaksi yksikönjohtajaksi marraskuun alusta alkaen. Hän siirtyy yksikön johtoon A-Insinöörien hankekehitysjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2020.