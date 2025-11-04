Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
A-Insinöörit nimitti uuden yksikönjohtajan talon sisältä

Uudella yksikönjohtajalla on pitkä kokemus erityisesti Tampereen alueen kiinteistökehityshankkeista.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 4. marraskuuta 2025, 11:37
Diplomi-insinööri Mikko Rajakallio

Diplomi-insinööri Ville Rajakallio on nimitetty A-Insinöörien hanke- ja kaupunkikehityspalveluista vastaavaksi yksikönjohtajaksi marraskuun alusta alkaen. Hän siirtyy yksikön johtoon A-Insinöörien hankekehitysjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2020.

