A-Insinöörit nimitti uuden yksikönjohtajan talon sisältä
Uudella yksikönjohtajalla on pitkä kokemus erityisesti Tampereen alueen kiinteistökehityshankkeista.
Diplomi-insinööri Ville Rajakallio on nimitetty A-Insinöörien hanke- ja kaupunkikehityspalveluista vastaavaksi yksikönjohtajaksi marraskuun alusta alkaen. Hän siirtyy yksikön johtoon A-Insinöörien hankekehitysjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2020.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “A-Insinöörit nimitti uuden yksikönjohtajan talon sisältä”