G-City hankki valtaosan Cityconista – edessä ostotarjous koko yhtiöstä G-City aikoo tarjota lopuista Cityconin osakkeista 4,00 euroa kappaleelta.

Kuuntele juttu

Tel Avivin pörssiin listattu kansainvälinen kiinteistösijoitusyhtiö G City Ltd on ostanut lähes 14,2 miljoonaa Cityconin osaketta ja kasvattanut samalla omistussiivunsa yhtiössä 37,7 prosenttiin.

Käytännössä G Cityn omistus nousee yli 50 prosenttiin, sillä sen omistamalla tytäryhtiöllä Gazit

Europe Netherlandsilla on jo ennestään liki 20 prosenttia Cityconin osakkeista.

Ennen viimeisintä osakekauppaa G Cityllä oli noin 29,95 prosenttia Cityconin osakkeista. G City ja Gazit Europe Netherlands olivat jo tuolloin Cityconin suurimmat osakkeenomistajat.

Kasvaneen omistuksen myötä G City joutuu tekemään lopuista osakkeista ostotarjouksen, jonka käteisvastikkeeksi kerrotaan 4,00 euroa osakkeelta. Yhtiön mukaan se on lähes 19 prosenttia korkeampi kuin edeltävän kolmen kuukauden keskikurssi ja lähes 36 prosenttia korkeampi kuin osakkeenpäätöskurssi Nasdaq Helsingissä lokakuun lopussa.

G-Cityn on julkistettava pakollinen ostotarjous on viimeistään 2.12.2025. Samalla se pidättää itsellään oikeuden hankkia Cityconin osakkeita ennen ja jälkeen tarjousaikaa sekä sen aikana.