Satamatunnelin tarkistettu asemakaava etenee kaupunginhallitukseen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 4.11. kokouksessaan satamatunnelin tarkistetun asemakaavan. Päätös merkitsee tärkeää edistymistä Länsisatamasta Länsiväylälle suunnitellussa tunnelihankkeessa.

Tarkistetussa asemakaavassa huomioitiin entistä paremmin sekä ympäristö- että kaupunkikuvalliset vaikutukset. Suunnittelun aikana satamatunnelin betoniosuutta on lyhennetty ja kaivantoaluetta Ilmarisen rakennuksen ja Lapinlahden puiston välissä on pienennetty, jotta rakentamisen vaikutukset lähiympäristöön jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Lisäksi Länsibaanan pyöräilyreitti on sijoitettu kulkemaan tunnelin kansirakenteen päälle, jolloin suurempi osa puistoa ja siellä kasvavia mukulakirvelikasvustoja säilyy.