Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Työelämä Infra Rakentaminen

Staralle valittiin uusi toimitusjohtaja

Virkaan oli kaikkiaan 72 hakijaa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 25. marraskuuta 2025, 8:26
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Staralle valittiin uusi toimitusjohtaja

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24. marraskuuta valita rakentamispalveluliikelaitos Staran toimitusjohtajaksi Karoliina Rajakallion seitsemän vuoden määräajaksi.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Staralle valittiin uusi toimitusjohtaja”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset