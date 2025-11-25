Staralle valittiin uusi toimitusjohtaja
Virkaan oli kaikkiaan 72 hakijaa.
Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24. marraskuuta valita rakentamispalveluliikelaitos Staran toimitusjohtajaksi Karoliina Rajakallion seitsemän vuoden määräajaksi.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Staralle valittiin uusi toimitusjohtaja”