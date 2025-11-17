Vuoden rakennusmestari löytyi Joensuusta – palkinto puurakentamisen osaajalle
Vuoden nuori rakennusinsinööri on keravalainen Henna Ikäläinen.
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n asiantuntijaraati on palkinnut joensuulaisen Jarmo Hämäläisen Vuoden rakennusmestari 2025-tittelillä. Valinta julkistettiin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n liittokokouksessa Tampereella sunnuntaina.
