Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Työelämä Rakentaminen Uutiset

Vuoden rakennusmestari löytyi Joensuusta – palkinto puurakentamisen osaajalle

Vuoden nuori rakennusinsinööri on keravalainen Henna Ikäläinen.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 17. marraskuuta 2025, 8:31
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Vuoden rakennusmestari löytyi Joensuusta – palkinto puurakentamisen osaajalle
Jarmo Hämäläinen sai Vuoden rakennusmestari-palkinnon RKL:n puheenjohtaja Jukka Lintuselta (vas.) ja Rakennusmestareiden säätiön puheenjohtajalta Ari Autiolta.(Kuva: Antti Pulkkinen/RKL)

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n asiantuntijaraati on palkinnut joensuulaisen Jarmo Hämäläisen Vuoden rakennusmestari 2025-tittelillä. Valinta julkistettiin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n liittokokouksessa Tampereella sunnuntaina.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vuoden rakennusmestari löytyi Joensuusta – palkinto puurakentamisen osaajalle”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset