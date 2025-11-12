Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
YIT käynnistää kerrostalohankkeen Tuusulassa

Rakentaminen alkaa marraskuussa, ja valmista on ensi vuoden lopussa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. marraskuuta 2025, 9:28
Havainnekuva. Tuusulan Solki kuvassa vasemmalla. Kuva: YIT

YIT käynnistää Asunto oy Tuusulan Solki -nimisen omaperusteisen asuinkerrostalohankkeen rakentamisen Tuusulan Hyrylässä. Kahdeksankerroksiseen asuintaloon tulee 49 kotia.

