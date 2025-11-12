YIT käynnistää kerrostalohankkeen Tuusulassa
Rakentaminen alkaa marraskuussa, ja valmista on ensi vuoden lopussa.
YIT käynnistää Asunto oy Tuusulan Solki -nimisen omaperusteisen asuinkerrostalohankkeen rakentamisen Tuusulan Hyrylässä. Kahdeksankerroksiseen asuintaloon tulee 49 kotia.
