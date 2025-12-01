Fuusio Kuopiossa – TS Sähkötekniikka Bravida-brändin alle
Palveluihin kuuluvat perinteisen sähköurakoinnin lisäksi huolto- ja korjaustyöt sekä sähköauton latausasemien urakoinnit.
Bravida on fuusioinut viime kesänä ostamansa TS Sähkötekniikan joulukuun alusta lukien Bravida Finlandiin. Yritys toimii Bravidan Sähkö Kuopio -yksikkönä, mutta palvelee koko Itä-Suomen alueella.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Fuusio Kuopiossa – TS Sähkötekniikka Bravida-brändin alle”