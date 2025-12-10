Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Jatke urakoi kerrostalon Turkuun

Rakennus valmistuu ensi vuoden syksyllä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 10. joulukuuta 2025, 9:19
Havainnekuva. Kuva: ARK Takala

Jatke Länsi-Suomi oy rakentaa Turun Pernon alueelle uuden asuinkerrostalon TVT Asunnoille. Rakennushankkeeseen kuuluvat 7-kerroksinen talo sekä piha- ja pysäköintialue.

