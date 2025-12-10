Jatke urakoi kerrostalon Turkuun
Rakennus valmistuu ensi vuoden syksyllä.
Jatke Länsi-Suomi oy rakentaa Turun Pernon alueelle uuden asuinkerrostalon TVT Asunnoille. Rakennushankkeeseen kuuluvat 7-kerroksinen talo sekä piha- ja pysäköintialue.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Jatke urakoi kerrostalon Turkuun”