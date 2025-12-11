Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Raklin hanke paikallisti kiinteistöjen turvallisuuden ongelmakohtia – ”Tieto- ja kyberturva ei ole kokonaisvaltaisesti kenenkään pöydällä”

Raklin vetämässä hankkeessa pyrittiin tunnistamaan mahdollisia ongelmakohtia.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 11. joulukuuta 2025, 6:00
Helsingin seudun ympäristöpalvelut oli mukana Raklin vetämässä hankkeessa. Kuvassa Helsingin Ilmalan vesitorni. Kuva: HSY / Mikko Käkelä

Kyberturvallisuus puhuttaa kiinteistöalalla. Raklin hankkeessa pureuduttiin kiinteistöjen kyberturvallisuuteen, taloteknisten järjestelmien vastuisiin ja RT-korttien mukaisiin suojaustasoihin. Sillä tavalla pystyttiin paikallistamaan mahdollisia ongelmakohtia.

