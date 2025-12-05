Vuoden nuoreksi konsultiksi valittiin WSP:n ympäristöasiantuntija Skolin Vuoden nuori konsultti -kilpailu on järjestetty vuodesta 2014.

Suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestö Skolin Vuoden nuori konsultti 2025 -kilpailun on voittanut WSP:n ympäristöasiantuntija Rose Laaksonen. Hän kuvaa työtään yhdistelmäksi teknistä osaamista ja merkityksellisyyttä.

Skolin hallitus julkisti kilpailun tulokset kokouksessaan 5.12.

Kilpailun kunniamaininnan saivat vesienhallinnan suunnittelija Sonja Korhonen Sitowiselta sekä rakennus- ja sisustussuunnittelija Caroline Strandberg Tengbomilta.

Laaksonen työskentelee WSP:llä ympäristöasiantuntijana päästölaskennan ja ilmastovaikutusten arviointien parissa. Työn ohella hän opiskelee Aalto-yliopiston Creative Sustainability -maisteriohjelmassa.

Alun perin Bangladeshista kotoisin oleva Laaksonen kertoo, että hänen taustastaan kumpuavan uteliaisuuden ja määrätietoisuuden myötä hän on löytänyt paikkansa suunnittelu– ja konsultointialalta. Hän kuvaa työtään yhdistelmäksi teknistä osaamista ja merkityksellisyyttä.

Hän näkee tärkeänä, että alalla ovat edustettuna monimuotoisista taustoista tulevat osaajat.

”Koen erityistä vastuuta siitä, että edustan alalla myös niitä, jotka eivät ole aina kokeneet kuuluvansa joukkoon: maahanmuuttajataustaisia nuoria, naisia tekniikan alalla ja opiskelijoita ilman verkostoja.”

SKOLin toimitusjohtaja Jessica Karhu kiittelee kilpailijoiden korkeaa tasoa ja osaamista.

”Erityisen tärkeänä pidän sitä, että Suomessa voivat menestyä erilaisista taustoista lähtöisin olevat ihmiset ja saamme sitä kautta tukea kansainvälisen kilpailukykymme parantamiseen.”

Skolin jäsenyrityksillä oli kesän 2025 aikana mahdollisuus nimetä lahjakkaita nuoria työntekijöitään mukaan Vuoden nuori konsultti -kilpailuun. Kilpailu on järjestetty vuosittain vuodesta 2014, ja sen tavoitteena on tuoda esille suunnittelu- ja konsultointialan nuorten osaamista, alan monimuotoisuutta ja jakaa tunnustusta nuorille osaajille.

Ensimmäisen karsintakierroksen jälkeen kilpailussa jatkoon päässeet 10 parasta kilpailijaa saivat Skolin tarjoaman esiintymisvalmennuksen ja heistä kuvattiin esittelyvideot kilpailun nettiäänestystä varten. Videoissa finalistit pääsivät kertomaan, mikä heitä työssään motivoi ja millainen tulevaisuus alalla on.

Juttuun lisätty Rose Laaksosen kuva.