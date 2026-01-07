Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Asunnot

Helsinkiä uhkaa pula asunnoista

Helsingin asuntotuotantotavoite laahaa pahasti toista vuotta peräjälkeen samaan aikaan, kun väestönkasvu on pääkaupungissa ennätystasolla.

Kirjoittaja HS / Noona Bäckgren
Kirjoitettu 7. tammikuuta 2026, 13:16
Postipuiston aluetta Pasilassa. Kuva: Asuntosäätiö

Helsinki jäi viime vuonna reippaasti jälkeen asuntotuotantotavoitteista. Sama tilanne oli myös vuonna 2024.

