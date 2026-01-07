Helsinkiä uhkaa pula asunnoista
Helsingin asuntotuotantotavoite laahaa pahasti toista vuotta peräjälkeen samaan aikaan, kun väestönkasvu on pääkaupungissa ennätystasolla.
Helsinki jäi viime vuonna reippaasti jälkeen asuntotuotantotavoitteista. Sama tilanne oli myös vuonna 2024.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Helsinkiä uhkaa pula asunnoista”