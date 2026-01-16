Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Rakentaminen kallistui viime vuonna – mutta maltillisesti

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 16. tammikuuta 2026, 13:00
Tampereen opiskelija-asuntosäätiö Toasille toteutetaan poikkeuksellisen monimuotoista ja ennakkoluulottomia ratkaisuja sisältävää hanketta. Opiskelijoiden viihtyvyyden takaamiseksi asunnoissa on jopa viilennys. Kuva: Rami Marjamäki
Rakennuskustannukset nousivat 0,9 prosenttia vuonna 2025 verrattuna edelliseen vuoteen. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tiedoista.

Tarvikepanoksista kustannukset nousivat edellisestä vuodesta eniten puurakenteissa, 7,6 prosenttia. Kustannukset laskivat eniten teräsrakenteissa, 3,2 prosenttia.

Työpanosten kustannukset nousivat 1,9 prosenttia vuonna 2025 edellisestä vuodesta. Tarvikepanosten kustannukset nousivat 0,8 prosenttia. Palvelujen kustannukset laskivat 2,7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Rakennuskustannusindeksit ovat panoshintaindeksejä, jotka kuvaavat talonrakentamisessa käytettävien tuotantopanosten hintakehitystä valittuun perusajankohtaan nähden. Talonrakentamisessa käytettävät peruspanokset voidaan jakaa kolmeen päälajiin: työhön, tarvikkeisiin ja palveluihin.

Virallinen rakennuskustannusindeksi mittaa uudistalonrakentamisessa käytettävien tuotantopanosten hintakehitystä rakennusyrityksen tai urakoitsijan näkökulmasta.

