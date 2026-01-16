Rakentaminen kallistui viime vuonna – mutta maltillisesti
Rakennuskustannukset nousivat 0,9 prosenttia vuonna 2025 verrattuna edelliseen vuoteen. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tiedoista.
Tarvikepanoksista kustannukset nousivat edellisestä vuodesta eniten puurakenteissa, 7,6 prosenttia. Kustannukset laskivat eniten teräsrakenteissa, 3,2 prosenttia.
Työpanosten kustannukset nousivat 1,9 prosenttia vuonna 2025 edellisestä vuodesta. Tarvikepanosten kustannukset nousivat 0,8 prosenttia. Palvelujen kustannukset laskivat 2,7 prosenttia edellisestä vuodesta.
Rakennuskustannusindeksit ovat panoshintaindeksejä, jotka kuvaavat talonrakentamisessa käytettävien tuotantopanosten hintakehitystä valittuun perusajankohtaan nähden. Talonrakentamisessa käytettävät peruspanokset voidaan jakaa kolmeen päälajiin: työhön, tarvikkeisiin ja palveluihin.
Virallinen rakennuskustannusindeksi mittaa uudistalonrakentamisessa käytettävien tuotantopanosten hintakehitystä rakennusyrityksen tai urakoitsijan näkökulmasta.
