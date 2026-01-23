Sortuma Laakson sairaalan tunnelityömaalla, yksi jäi puristuksiin
Pelastuslaitoksen mukaan työmaalla tapahtui onnettomuus, jossa sortui rakenteita.
Yksi ihminen loukkaantui Laakson sairaalan työmaalla tapahtuneessa sortumaonnettomuudessa Helsingissä perjantaina iltapäivällä, tiedottaa Helsingin pelastuslaitos.
