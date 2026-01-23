Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Sortuma­ Laakson sairaalan tunneli­työmaalla, yksi jäi puristuksiin

Pelastuslaitoksen mukaan työmaalla tapahtui onnettomuus, jossa sortui rakenteita.

Kirjoittaja Anni Härkönen Liisa Niemi HS
Kirjoitettu 23. tammikuuta 2026, 15:22
Yksi ihminen loukkaantui Laakson sairaalan työmaalla tapahtuneessa sortumaonnettomuudessa Helsingissä perjantaina iltapäivällä, tiedottaa Helsingin pelastuslaitos.

