Sylinteritön rototiltti syntyi suomalaisessa pajassa Savonlinnalainen Rotyx haastaa perinteet toteuttamalla rototilttijärjestelmän pyöritys- ja

kallistusliikkeen ilman ulkoisia sylintereitä.

Rototilttijärjestelmien kehitys on alun perin lähtöisin Pohjoismaista. Esimerkiksi

Ruotsissa ja Suomessa ne ovat olleet osa kaivinkoneiden perusvarustusta jo parisenkymmentä vuotta. Muualla Euroopassa ne ovat edelleen harvinaisia.

”Markkinoiden kasvu Euroopassa ja muualla maailmassa on vasta käynnistymässä kunnolla”, Rotyxin toimitusjohtaja Mikko Pölkki sanoo.

Suurin osa markkinoilla olevista rototilttijärjestelmistä pohjautuu perinteiseen tekniikkaan, missä kallistus toteutetaan ulkoisilla hydraulisylintereillä.

Rotyxin teknologia poikkeaa siitä merkittävästi; järjestelmän sydän on siipimallinen hydraulinen

vääntölaite, joka toimii suljetussa rakenteessa ja jossa ei ole kallistussylintereistä lainkaan.

”Vääntölaitteen mekanismille on myönnetty patentti sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa rakenteellisen tiiveyden ansiosta”, Pölkki kertoo.

Yhdysvalloissa myönnetyn patentin “Arrangement for tilting or turning a working instrument” (Justia / USPTO) mukaan yksi vääntölaitteen suurimmista eduista on juuri tiivistysratkaisu, joka estää tiivisteiden nopean kulumisen ja tekee laitteesta kestävän käytettäessä korkeassa paineessa, eikä se vaadi huoltoa yhtä usein kuin aiemmat laitteet.

”Öljy ajetaan järjestelmään 250 barin paineella, jolloin sisällä oleva siipi kääntyy ja välittää

liikkeen uritetun akselin kautta. Tällä tavalla saadaan aikaan 2 × 50 asteen kallistus. Perinteisissä sylinteriratkaisuissa kallistuskulma on pienempi, tyypillisesti 2 x 45 astetta.”

Sylinterittömät ratkaisut ovat Pölkin mukaan vielä harvinaisia.

”Euroopassa valmistetaan jonkin verran sylinterittömiä rototilttijärjestelmiä, mutta ne ovat usein pelkkiä kallistajia ilman pyöritystoimintoa.”

Hydraulisylintereillä toteutetun rototiltin haasteeksi on todettu Rotyxin amerikkalaisessa

patentissa laitteen leveys, joka aiheuttaa ongelmia erityisesti ahtaissa paikoissa. Kaivaminen ahtaissa paikoissa kaupunkialueilla on erityisen vaikeaa, jos hydraulisylinterit tekevät toimilaitteesta kauhaa leveämmän. Lisäksi ulkonevat hydraulisylinterit lisäävät vaurioiden

tai takertumisen riskiä, erityisesti äärimmäisissä kallistuskulmissa.

Sylinteripohjaisen toteutuksen kinematiikan vuoksi kallistusvoima vaihtelee kallistuskulman

funktiona, minkä seurauksena kallistusvoima on pieni avustajan ääriasennoissa. Vaihtoehtoisena menetelmänä patentissa mainitaan mäntärakenteinen hydraulinen laite, joka asennetaan rototiltin keskelle leveyden minimoimiseksi.

Laitteen rakenne itsessään lisää kuitenkin kokonaiskorkeutta, mikä johtaa kaivukoneen pienempään murtovoimaan ja siten alhaisempaan kaivutehokkuuteen.

Lisäksi laitetta on vaikea huoltaa, ja jos korjauksia on tehtävä, koko rototiltti on purettava. Rotyxin teknologia poikkeaa Pölkin mukaan kaikista edellä mainituista ratkaisuista, minkä ansiosta järjestelmän rakenne pystytään tekemään matalammaksi ja kapeammaksi.

Korkeus riippuu toki myös lisävarusteluista, kuten lisähydrauliikasta ja pihtipaketista.

”Murtovoima säilyy matalan rakenteen ansiosta paremmin. Lisäksi vääntömomentti pysyy koko kallistusliikkeen ajan vakiona”, hän sanoo.

Kehitystyö sai alkunsa vuonna 2015. Ensimmäinen prototyyppi Rotyxin rototiltistä oli pelkkä kallistaja, mutta kun se saatiin toimimaan, kehitystyötä laajennettiin täysiveriseksi rototiltiksi,

jossa kallistus ja pyöritys yhdistyvät suljettuun rakenteeseen.

”Tavoitteena oli tehdä markkinoiden paras rototilttijärjestelmä, joka poistaa käytön teknisiä ongelmia ja huomioi muutenkin käyttäjän tarpeet”, Pölkki sanoo.

Rototiltin toiminta Rototiltti on kaivukoneen kauhan ja puomin väliin liitettävä hydraulilaite, joka mahdollistaa kauhan 360° pyörityksen ja kallistuksen, tehden työskentelystä tarkempaa ja tehokkaampaa. Rotyx eroaa perinteisistä kallistaja-pyörittäjä-järjestelmistä käyttämällä sylinteritöntä vääntömekanismia hydraulisylintereiden sijaan. Kallistuskulma on tavallista suurempi, 2 × 50°. Mekanismi on suljettu. Rakenteelliset mitat ovat Rotyxin mukaan perinteistä pienemmät ja murtovoimahäviöt vähäisempiä.

Ensimmäiset toimitukset käynnistyivät vuonna 2021. Eniten on myyty 13–18 tonnin kokoluokan mallia, mutta suuremman kokoluokan Lmalli on nyt se, mitä markkina odottaa. Tämän mallin toimitukset Eurooppaan on Pölkin tarkoitus aloittaa tänä vuonna.

Rotyxin järjestelmän on ottanut käyttöönsä esimerkiksi Sveitsissä ja Itävallassa toimiva NFW-Wasserbau. Rotyxin yhteistyökumppani Sveitsissä on MTM Maschinentechnik.

Laitteiden kokoonpanon Rotyx hoitaa itse, mutta kriittiset komponentit – kuten patentoidun vääntölaitteen komponentit – valmistetaan valituilla alihankkijoilla.

”Tarkkuusvaatimus on kriittisille osille millin sadasosa. Meillä on jatkuvaa laatuun ja kapasiteettiin liittyvää kehitystyötä käynnissä alihankkijoiden kanssa”, Pölkki kertoo.

Liikevaihdon arvioidaan nousevan tänä vuonna 1,3–1,6 miljoonaan euroon – eli noin viisinkertaiseksi vuoteen 2024 verrattuna.

”Ensi vuodesta voi tulla ensimmäinen selvästi voitollinen tilikausi, mikäli komponenttien saatavuus pysyy riittävällä tasolla”, Pölkki arvioi.

”Tavoittelemme seuraavan parin vuoden aikana vahvaa kasvua, joka pohjautuu erityisesti

Euroopan markkinoihin ja tietysti siihen, että Suomessa kiinnostus tuotettamme

kohtaan entisestään kasvaa.”